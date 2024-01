Linus, è lite con Jody Cecchetto: "Fesso", "Lì grazie a lui"

03 gennaio 2024 a

Volano stracci tra Linus e il figlio di Claudio Cecchetto, Jody. Al centro il documentario Rai People from Cecchetto. "Malissimo è andata Rai 1 evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante", ha tuonato il conduttore su Radio Deejay, mentre Nicola Savino tentava di raddrizzare il tiro: "Quanto sei fesso". Ma niente, Linus ha rincarato la dose: "Eh, quanto fesso è quello". Da lì lo sfogo del giovane, che ha scritto sui social "un messaggio senza rancore né malizia a Linus, di cui riconosco la grande professionalità e a cui sento il bisogno di dire pubblicamente la mia. Perché c’entra una delle persone più importanti della mia vita (che non sa di questo video) e c’entra il lavoro che ho momentaneamente sospeso ma che mi piacerebbe continuare ad approfondire e a vivere, in futuro. E ora sono 'libero' di dire quello che sento e prendermi fieramente la piena responsabilità delle mie parole".

"Ciao Pasquale mi permetto di darti del tu anche se non ci conosciamo – spiega nel video – siccome ascolto il tuo programma da tanto tempo, è un po' come se ti conoscessi. Ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto ‘pochissimo interessante’. Questo docu non è meramente un tributo a Claudio Cecchetto, ma è un abbraccio a e dagli amici protagonisti presenti nel film, di cui si ripercorrono le storie. Storie che sono diventate Storia perché hanno cambiato il linguaggio della comunicazione, della radio, della tv in Italia. Storie che per tutta una generazione rappresentano una giovinezza personale indimenticabile. Forse non hai considerato che sminuendo il documentario hai anche sminuito le testimonianze appassionate e la storia di persone che ho sempre visto che hai trattato come colleghi e amici di una vita nelle varie interviste o nei momenti in cui ne hai parlato: parlo di Lorenzo Jovanotti, Rosario Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus e anche Fabio Volo, che mi pare lavori nella tua radio, ma si è prestato con grande affetto”.

Finita qui? Niente affatto: "La cosa che più mi è dispiaciuta sentire è quando hai definito fesso perché - come hai detto tu - è la persona grazie alla quale fondamentalmente voi siete lì ed esiste Radio Deejay. Anche solo per questo senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra. Da qualche anno bazzico nel mondo dei social, lo adoro ma quello che mi ha dato tanto fastidio sono le frecciatine. Sto imparando e ancora ho da imparare ma credo aver appreso una cosa: le parole dette davanti a un microfono sono importanti. Quello che hai detto è un dissing - frecciatina becero da social, niente a che vedere con la figura professionale di uno degli speaker più amati d’Italia, leader della radio che dovrebbe essere la più f**a di tutte. Non ho avvisato nessuno di questo video e mi prendo le responsabilità di cosa ho detto". E la risposta del diretto interessato non si è fatta attendere. "Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto” è il commento che Linus ha postato sotto il video di Jody.