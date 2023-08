Maria De Filippi, Rudy Zerbi vuota il sacco: "Non lo aveva mai fatto prima"

Roberto Tortora 16 agosto 2023 a

Mentre la Maria De Filippi “fake” è apparsa di recente in un’intervista al TG1 (ovviamente si trattava di uno scambio di persona), quella vera è comparsa, nel pieno delle vacanze estive, su Radio Deejay nella trasmissione condotta dall’amico Rudy Zerbi. In questi giorni, il carrozzone radiofonico più seguito d’Italia sta trasmettendo dall’Acquafan di Riccione ed è proprio lì che “la regina della televisione” ha deciso di trascorrere il Ferragosto insieme ad alcuni amici, dopo essere stata alcuni giorni con la famiglia ed il figlio Gabriele in Sardegna. Per Maria un’estate in movimento, la prima senza Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 Febbraio.

Durante la diretta, in cui era presente anche Linus, Rudy Zerbi ha confessato un retroscena sulla presentatrice che in pochissimi sapevano, ma lei, ovviamente, non si è fatta trovare impreparata e ha risposto, "a tono", sempre in modo scherzoso. Il buon Rudy ha confessato che “Maria non aveva mai mangiato una piadina nella sua vita e ciò è accaduto ieri”.

Di tutta risposta la conduttrice non solo non ha smentito, ma ha replicato all’amico, divertita: «Rudy invece non sa ballare. È una cosa che non sanno in molti», prendendolo un po’ in giro Un siparietto molto divertente che ha tenuto compagnia gli ascoltatori del programma radiofonico e ha svelato la parte più leggera e spensierata di Maria De Filippi.

Per tutto il resto dell’intervista, comunque, i due hanno spaziato su più fronti con la complicità di Linus intervenuto, come detto, in un secondo momento. Un momento di relax in vista della ripresa dei programmi autunnali, in cui la De Filippi sarà, come al solito, impegnata tra Amici, Uomini & Donne, Tu Si Que Vales, C’è Posta Per Te e, da quest’anno, anche se non in via diretta, dovrà occuparsi anche di Temptation Winter, la versione invernale del viaggio nei sentimenti estivo condotto da Filippo Bisciglia e che, invece, per questo nuovo appuntamento avrà probabilmente una donna al timone.