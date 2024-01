The Floor, lo scivolone di Tiziana: "Marco...passo", va a casa

05 gennaio 2024 a

The Floor è il nuovo quiz show della prima serata di Rai Due. Un gioco che sta appassionando gli italiani e in tanti durante la puntata commentano sui social le risposte dei concorrenti. Il gioco consiste nel rispondere ad alcune domande, ovvero associare la corretta risposta all'immagine che viene mostrata sul video-wall. Si sfidano 100 concorrenti in sei puntate su un pavimento che mostra le categorie su cui si è preparato ogni sfidante. Poi un duello col vicino di casella in 45 secondi per decidere chi va a casa e chi resta. Alla fine ne resterà solo uno che porterà a casa ben 100mila euro.

E nel duello sui conduttori tv italiani c'è stato un episodio che ha stupito il pubblico a casa. La concorrente Tiziana dopo aver correttamente risposto ad alcune risposte è andata in til sulla foto di Marco Liorni. Non l'ha riconosciuto. Eppure è tra i volti più noti di questo momento dopo il successo di Reazione a Catena e quello della nuova edizione de l'Eredità. La concorrente dopo aver visto la foto di Liorni ha risposto così: "Marco...passo". Insomma ha saltato la risposta per passare a quella successiva perdendo così tre secondi fatali che hanno determinato l'eliminazione. Uno scivolone inspiegabile anche per il pubblico da casa.