Elodie, vergogna contro la cantante: "Per quello tiri fuori la mercanzia?"

Basta una fotografia a scatenare l'incendio. E no, fuoco e fiamme non sono dovute alla sensualità di Elodie, innegabile, la bellezza è cristallina. Fuoco e fiamme sono dovute alle reazioni sguaiate, scomposte e financo rosicanti dei seguaci della cantante sui social.

Ora, facciamo un passo indietro. Il tutto va incastonato nella polemica a distanza tra Gino Paoli e la stessa Elodie Di Patrizi. Prima di natale, il primo si scagliò contro le cantanti di oggi, accusate di arrivare al successo, de facto, spogliandosi. Dunque Paoli si spese in un parallelismo con le colleghe dei suoi tempi, parallelismo funzionale ad esaltarne la superiorità artistica. Elodie, pur mai citata (anche se sul tema è stata più volte criticata), rispose a Gino Paoli nello stesso modo allusivo, senza citarlo, parlando di grandi artisti che in privato sono "persone di mer***".

Ecco, sulla base di queste premesse arriviamo al fuoco e alle fiamme. Arriviamo alla foto, pazzesca, di Elodie: slip nero, body altrettanto nero che le copre il capo, il corpo appoggiato a una colonna in mosaico sulla quale si fa strada una pianta rampicante. Foto ad altissimo tasso erotico. Foto che come detto scatena rosiconi e rosicone, le quali mostrano di condividere in toto il Gino Paoli-pensiero: "Laura Pausini, Giorgia ed Elisa son cantanti ma non ricordo dei post con simili fotografie", scriveva uno. "Ma fate le cantanti, giusto?Chiedo perché non si capisce più bene", gli faceva eco un secondo. E ancora: "È calata la vendita dei dischi che hai dovuto tirare fuori la mercanzia?". "ha ragione Gino Paoli, ora per vendere musica devi vendere e mostrare il corpo", e via discorrendo in un crescendo di aggressività e accuse fuori luogo. Poveri loro...