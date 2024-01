Affari Tuoi, Mattia nervoso: "Staccate questa musica", gelo in studio

10 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi accade di tutto. La partita giocata da Mattia nella puntata andata in onda martedì 9 gennaio di fatto ha incollato milioni di telespettatori davanti alla tv per le scelte curiose del concorrente. Ex calciatore, Mattia ha voluto giocarsi il tutto per tutto nei minuti di recupero. Ma è finita malissimo. Infatti il concorrente è arrivato in zona Cesarini con un pacco blu e uno rosso da 50mila euro. Ha rifiutato il cambio proposto dal dottore ma ha anche rifiutato offerte da 34mila euro. Insomma la strategia e la tattica questa volta hanno tradito Mattia che è tornato nella sua Cervia a mani vuote dopo 36 puntate da pacchista.

Ma c'è un episodio che ha colpito particolarmente l'attenzione dei concorrenti. Infatti in alcuni casi, come è noto, quando Amadeus si avvicina al banco per aprire un pacco, parte la musica di Profondo Rosso. Ebbene, a Mattia dà fastidio e così sbotta: "Quella musica mi infastidisce, si può togliere? Si può spegnere?". Insomma come se fosse a casa sua.

E il suo modo di porsi davanti alla sorte di fatto ha innescato la vendetta della dea bendata che ha lasciato Mattia con soli 20 euro nelle tasche. Non è stata di certo una partita memorabile quella giocata da Mattia. Ad Affari Tuoi bisogna mantenere i nervi saldi e accontentarsi a volte dell'offerta del dottore. Almeno si ha la certezza di portare qualcosa a casa...