Affari Tuoi, Roberto confessa: "A chi devo dare i soldi della vincita"

08 gennaio 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi il protagonista assoluto è Roberto da Aversa. Nella puntata andata in onda domenica 7 gennaio, il concorrente, insieme al fratello ha stupito un po' tutti. Roberto ha sfidato la sorte fino all'ultimo pacco. Una serie di pacchi blu sono volati via come il vento per arrivare alle proposte del dottore da 20mila euro rifiutate dal concorrente. Ma quando ormai era rassegnato ad andare alla "Regione fortunata", ecco che arriva la grande occasione.

Roberto si trova con un pacco da 75mila euro rosso e con un pacco da 100 euro blu. Puntuale c'è l'offerta del dottore che mette sul piatto 20mila euro. In questo preciso istante sui social si scatena la bufera con i telespettatori che invitano Roberto ad accettare i soldi. Ma lui resiste e va avanati rifiutando l'offerta. Così si prende i 75mila euro che ci sono nel pacco che tiene tra le mani. Ma qualche minuto prima di accettare l'offerta,

"Io prendo il pacco 11": Affari Tuoi, il mistero dopo la partita di Simone

Roberto si lascia andare a una confidenza impensabile: "Allora io ho promesso a mio fratello che è qui accanto a me di dargli il 40 per cento della vincita e l'altro 60 me lo tengo io. Ma abbiamo anche altri due fratelli a cui dovremo comunque dare magari una "millata" ergo i conti vanno fatti bene". Con 75mila euro di fatto Roberto da Aversa potrà accontentare un po' tutti. Ma di certo la sua confessione ha lasciato il pubblico spiazzato: la vincita dovrà dividerla con gli altri. Un bel gesto da fratello generoso.