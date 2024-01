Andrea Delogu, "rotondità sospette": la replica secca della speaker

12 gennaio 2024 a

Quotidianità, lavoro, viaggi: Andrea Delogu condivide proprio tutto con i suoi fan sui social. Nelle scorse ore la speaker radiofonica ha pubblicato una carrellata di foto che racchiudono i momenti più importanti dell'ultimo periodo. E qualcuno, tra i suoi affezionati seguaci, avrebbe notato delle "rotondità sospette". Di qui l'ipotesi che la conduttrice possa essere incinta. Ma a fare chiarezza ci ha pensato lei stessa rispondendo in modo netto: "Aria nella pancia", forse anche un po' infastidita da un commento che purtroppo viene fatto spesso sotto le sue foto.

"La maternità non definirà il tipo di donna che sono e la mia indipendenza. Quella della maternità, per me, è più una decisione legata al tempo che viviamo e a come ci vogliamo sentire in un certo momento della vita", aveva detto qualche tempo fa. Il suo pensiero sul tema, insomma, è chiaro. La Delogu, intanto, vive una relazione serena e stabile con il modello 24enne Luigi Bruno. I due hanno fatto divertire parecchio i follower attraverso i racconti della loro avventura in Lapponia, dove hanno dovuto fare i conti con un freddo estremo. E a chi ha più volte criticato la loro differenza d'età, lei ha risposto: "Anche io all'inizio avevo paura, poi lui mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?".