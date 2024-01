C'è posta per te, Luana e Damilka? La foto virale dopo la puntata

15 gennaio 2024 a

Cos'è successo a Luana e Damilka, le ragazze protagoniste della prima puntata di C'è posta per te su Canale 5? Le due, fidanzate, si sono rivolte al programma di Maria De Filippi perché Rosa, la mamma di Luana, non accetta la loro relazione. La trasmissione, però, non sarebbe riuscita ad allentare le tensioni in famiglia. Nonostante gli sforzi della conduttrice nel far ragionare Rosa, questa ha insistito nel non accettare Damilka. E infatti alla fine ha deciso sì di aprire la busta ma solo per salutare sua figlia Luana e non la sua compagna. Il programma, in ogni caso, è registrato con largo anticipo rispetto alla messa in onda. Per questo oggi molti si chiedono come sia andata a finire la storia. E soprattutto se la situazione in famiglia sia migliorata.

Andando a vedere il profilo Instagram di Luana, non si capisce se sia riuscita ad avere un chiarimento definitivo con la mamma. La donna ha condiviso diversi momenti con i suoi fratelli e il padre, ma la madre sembra essere assente. Quello che emerge chiaramente, però, è che lei e Damilka stanno ancora insieme e avrebbero festeggiato nel migliore dei modi Capodanno. In uno dei suoi post più recenti, inoltre, Luana ha scritto: "Possiamo non avere tutte le cose che desideriamo, ma insieme siamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno", sottolineando così il suo forte legame con Damilka e i loro cani.