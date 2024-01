L'Eredità, bufera dopo la risposta di Sara: "Libro di cassa lo conosce solo lui"

15 gennaio 2024 a

Sara batte Daniele e va alla ghigliottina de L'Eredità. La nuova campionessa si è cimentata in una sfida finale davvero difficile con 5 parole: libro, servizio, acciaio, comune e collo. La campionessa ha scritto sulla sua scheda la parola "posata" da legare con le altre cinque. Sara ha spiegato che a suo dire posata si lega ad acciaio, a servizio di posate, ma non ha trovato subito il legame con le altre tre parole. E così Marco Liorni ha tentato di darle qualche indizio quando comunque i 47,500 euro del montepremi erano già andati via. Liorni è partito dalla parola "comune" legandola al senso di "comunità". Poi ha aggiunto una sesta parola "pronta": "In una tavola pronta la posata ci deve stare".

E ancora: "Il collo può essere tante cose, anche un pacco, ma anche una cassa". E così Liorni svela la parola misteriosa: "Cassa comune, cassa d'acciaio, il collo è una cassa, il libro di cassa e servizio cassa in un negozio". E così sui social è arrivata un'ondata di tweet di coloro che non sono convinti delle spiegazioni fornite dal conduttore: "Cara LEredità ci sono almeno 346391948922 biliardi di parole che posso centrare con CASSA e voi scegliete COLLO?".

E ancora: "Il libro di cassa dove si tiene il bilancio di una società lo conosce solo Marco Liorni", scrive un altro telespettatore. Infine c'è chi se la prende con il tempo usato per svelare la soluzione: "Ma 20 minuti facendo credere che fosse tavola e collegando con la parola tavola e poi è cassa, ma che casso!???".