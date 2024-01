L'Eredità, "la carota mettila nel ***": finale-choc da Marco Liorni

14 gennaio 2024 a

Ammettiamolo, forse una delle Ghigliottine più assurde della storia recente. Ovviamente stiamo parlando di quanto accaduto a L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1 prima del Tg1. La puntata in questione è quella di sabato 13 gennaio, dove si è riconfermato campione Daniele Alesini, medico di Foligno il quale sta dominando il programma senza però riuscire a sbancare all'ultimo atto.

Alla Ghigliottina, Daniele si è qualificato con un montepremi potenziale dall'importo iperuranico, pari a 170mila euro. Poi, però, tre tagli che lo hanno portato a giocarsi 21.250 euro in gettoni d'oro. Come detto, l'ultimo atto della puntata ha fatto storcere il naso a molti. Le parole indizio infatti erano: fondo, San Vito, barbe, novella e boys. Il campione folignate, dopo averci pensato un po', ha proposto come soluzione la parola "capo". Soluzione errata: la parola corretta era "carota".

Daniele fatto fuori da Jannik Sinner: L'Eredità, un assurdo finale di trasmissione

E questa soluzione ha scatenato il pubblico, in particolare per il legame con "boys": i "carota boys", infatti, sono i fan del tennista Jannik Sinner, il campione dai capelli color carota. "Un po' difficile stasera, per non dire un po' assurdo", commentava un utente su X. "E non aggiungo niente", chiosava Roberto postando la gif animata di una carota sorridente. "La soluzione non legava assolutamente alle altre", rimarcava Assunta. Poi Anna Maria: "Sì ma, associare boys con carota perché i fan di Sinner si vestono così, bisogna aver una mente contorta o aver bevuto il Bellini prima". A chiudere i giochi, con travolgente volgarità, ci pensava un ultimo utente: "Autori de L'Eredità, la carota (non novella) ve la potete mettere nel...". Già, su X è esplosa la rivolta.