La torre di Babele, Scurati: "Questa la taglierete", scoppia il caso

Quinto appuntamento de La Torre di Babele condotto da Corrado Augias, in onda lunedì 15 gennaio su La7. Il tema è la "Patria" e gli ospiti in studio sono lo scrittore Antonio Scurati e l’autrice Serena Dandini.

Cosa significa"patria"? Che valore ha per gli italiani oggi? Richiama più il mito romantico di Mazzini e Garibaldi o la tragedia del Milite ignoto nella Prima guerra mondiale? La vergogna del Ventennio fascista o la riscossa della Resistenza? Nella puntata il conduttore propone un lungo viaggio alla ricerca delle numerose sfaccettature di questa parola che rappresenta il termometro delle lacerazioni politiche e sociali con cui facciamo ancora i conti.

E Antonio Scurati, che era in studio, verso la fine della puntata ha uno scambio di battute con Augias: "Sono stato recentemente in un suo programma, poi questo dopo lo taglierete, che faceva su un'altra rete, e ci ho trovato il commissario politico cioè uno che è stato messo lì per creare un contraddittorio con quelli come me", dice lo scrittore autore della trilogia su Mussolini, "quindi magari la prossima volta che vengo qui trovo un commissario politico come là", prosegue. Ma Augias lo gela: "Io sono da poco su questa rete ma ho trovato una atmosfera liberale che le dico la verità mi ha ridato souffle".

