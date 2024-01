Viva Rai 2, Fiorello crolla in lacrime: "Così de botto"

Roberto Tortora 16 gennaio 2024 a

Certe riunioni, anche se di spettacolo, possono prendere una piega malinconica e inaspettata. Ed è quello che è accaduto al team di “Viva Rai 2”, immortalato in un video di Mauro Casciari e pubblicato su X. Mentre si organizzava e progettava la nuova puntata, con gli sketch e le battute da proporre allo show del mattino che ogni giorno accompagna i telespettatori al proprio risveglio, ecco all’improvviso risuonare nella stanza “Napule è” di Pino Daniele, uno dei successi più importanti del cantante napoletano, scomparso prematuramente il 4 Gennaio 2015.

A quel punto, la reazione di Fiorello è inedita e inaspettata: testa bassa, mani tra i capelli, occhi chiusi ed un karaoke spontaneo che gli parte immediatamente. Un ascolto “con il cuore” da parte dello showman siciliano, come del resto è inevitabile che sia quando si ascoltano i brani di un poeta dell’amore come Pino Daniele. In alcuni momenti la voce di Fiorello arriva addirittura a tremare, perché l’emozione è fortissima.

Scrive Casciari nel tweet: “Così, de botto, senza microfono”. Tanti fan hanno apprezzato la condivisione e hanno commentato entusiasti, c’è chi scrive: “Quando la musica prende non se ne esce più”. Un altro esalta le doti di Fiorello: “Solo lui può emozionarci così tanto, cantando da seduto, con le mani sugli occhi e la testa, una meravigliosa canzone del grande Pino Daniele. Grazie per averla ripresa e postata”. Tal Sergio si unisce al coro: Poesia. Grazie Fiorello, emozioni trasmette la tua professionalità, come le musiche e le parole di brani che il grande Pino Daniele ci ha lasciato in eredità. Non le dimentichiamo, sono vere perle di musica”. Il signor Vincenzo commenta così: Grazie Fiorello, cantando queste note di poesia si capisce quanto vuoto abbia lasciato in tanti il Grande Pino Daniele”.