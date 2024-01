Fedez "furibondo", indiscrezioni: chi finisce sotto accusa a casa di Chiara Ferragni

Roberto Tortora 18 gennaio 2024 a

Anno nuovo, nuova crisi per i Ferragnez. Questa volta, però, con basi più solide di una semplice scaramuccia tra marito e moglie: dal caso Balocco alla fuga dei follower alle inchieste della Procura di Milano. A mettere la lente d’ingrandimento sulla vita dei due influencer è il settimanale Chi. Dopo la sanzione dell’Agcom, lo scorso 10 gennaio, l’account di Chiara Ferragni ha perso 20 milioni di interazioni e 210 mila follower e, di riflesso, Fedez ne ha persi 119 mila. A ciò è seguita la fuga di alcuni brand associati alla coppia, nonostante le scuse per il caso del pandoro ed il milione di euro donato da Chiara all’ospedale Regina Margherita di Torino. Nel frattempo, Fedez litiga con la stampa per difendere la moglie, battibecca via social con Myrta Merlino e accusa i media di rivolgere loro troppa attenzione.

In tutto ciò, la coppia ha vissuto le vacanze di Natale asserragliata nell’attico di City Life, lasciando solo al cane Paloma la possibilità di passeggiare nel quartiere, con il dogsitter braccato dai giornalisti. Poi, la Ferragni ha raggiunto per qualche giorno il suo chalet in montagna con i figli Leone e Vittoria, mentre Fedez è rimasto a Milano a combinar altri danni al “Muschio Selvaggio”, dove nelle ultime ore è scoppiato il caso che ha travolto il tifoso interista Wazza, scambiato per un hater del rapper. Fedez punta il dito contro lo staff della moglie, responsabile del polverone che si è sollevato e che ha travolto anche lui, che non ne condivide affatto le strategie.

Nelle prossime ore, intanto, la Procura di Milano chiederà ufficialmente al procuratore generale della Cassazione di decidere chi sarà competente, tra i milanesi e i procuratori di Cuneo, a indagare sulla vicenda della presunta truffa aggravata sulla vendita del pandoro Pinlk Christmas della Balocco, griffati Chiara Ferragni. La decisione arriverà nel giro di qualche settimana. Per Chiara e Federico Leonardo Lucia la bufera è tutt’altro che placata.