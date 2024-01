Chiara Ferragni nel caos, bomba su Fedez: "Totale inadeguatezza, lui il problema maggiore"

17 gennaio 2024 a

Un periodo da incubo, per Chiara Ferragni: scandali e inchieste la hanno travolta. Lei prova a resistere. Ma certo non è semplice trovare una strategia comunicativa efficace, nemmeno per lei. E un parere su come stia gestendo questo pandemonio arriva da Andrea Camaiora, esperto in reputation management e Ceo di The Skill, interpellato dal Messaggero.

Camaiora muove più di un rilievo alla Ferragni, sostenendo che la strategia comunicativa adottata per rispondere al fuoco non sia adeguata. Un esempio? Il comunicato diffuso dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati: corretto, ma "palesemente fermo a un linguaggio para-giuridico". E ancora, spiega: "Mentre nella comunicazione di casi mediatico giudiziari occorre che il comunicatore non si limiti a veicolare la nota degli avvocati ma a semplificarla e renderla più efficace ed empatica, soprattutto capace di trasmettere un’idea, un sentimento". Cosa che non sarebbe riuscita a fare.

Ma il parere più dirompente di Camaoira è quello su Fedez, il rapper e marito, bollato come "il principale elemento di criticità" per Chiara Ferragni. "Al momento, il principale elemento di criticità per Chiara Ferragni è suo marito che dimostra totale inadeguatezza, ormai da troppo tempo, all’esposizione della coppia". E ancora: "In particolare, nell’ultimo periodo, hanno contribuito ad aggravare la situazione, attirando l’attenzione dei media e sollevando altre critiche le polemiche con Myrta Merlino attraverso un video inutilmente provocatorio sulle deiezioni del cane dei Ferragnez e il clamoroso scambio di persona in cui Fedez accusa una persona totalmente innocente di essere un hater che, per giunta, ha preso di mira suo figlio", rimarca. Già, a tutti i guai di Chiara Ferragni si aggiunge anche Fedez. E forse non a caso, ormai già da qualche giorno, circolano voci che riferiscono alcune frizioni tra i due, voci però seccamente smentite dallo stesso Fedez.