Chiara Ferragni, Fedez ora sbrocca: "Quante stron***!", lo sfogo del rapper

Nella tempesta perfetta che sta travolgendo Chiara Ferragni, da qualche giorno si sono inserite anche le voci su una presunta crisi tra lei e Fedez. Prima Selvaggia Lucarelli, che ha parlato di "una grossa frizione" che sarebbe stata innescata dall'attacco del rapper a Myrta Merlino, attacco che l'influencer e i suoi legali, in giorni così delicati, non avrebbero gradito.

Ma non solo. Poi ci si è messo anche Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, secondo cui Fedez non sarebbe a sua volta contento della strategia di comunicazione adottata in questi giorni da Chiara Ferragni e dal team che ha assoldato per ribattere al fuoco che la sta colpendo senza soluzione di continuità. Insomma, voci impazzite su quella che con tutta probabilità è la coppia più "mediatica" d'Italia.

Queste indiscrezioni, ovviamente non confermate, hanno però scatenato la reazione del rapper. Fedez infatti ha nuovamente rotto il silenzio, il tutto sui social, dove si è sfogato con poche ma incisive parole. Infatti, il rapper ha postato uno screenshot che mostrava un titolo relativo alle voci rilanciate da Chi, commentato con queste parole: "Mamma mia quante str*** che scrivete". Poche, e dure, parole per smentire sia le frizioni sia le i rumors sulla crisi di coppia.

Nel frattempo, c'è chi continua a rimarcare come da che è esploso il cosiddetto pandoro-gate, la coppia non si è più mostrata insieme sui social, oltre ad aver trascorso le feste di Natale e Capodanno separati, lei sulla neve con mamma e sorella e lui a Milano. Circostanze che, inevitabilmente, sono destinate ad aumentare il gossip su Fedez e Chiara Ferragni.