Bocelli, "gli alieni e la Bibbia": Fabio Fazio va nel panico

22 gennaio 2024 a

Il padrone di casa Fabio Fazio sempre più in imbarazzo a Che tempo che fa, sul Canale Nove, mano a mano che il suo super ospite Andrea Bocelli inizia a parlare di Ufo, alieni, Casa Bianca e Bibbia. E l'intervista, arrivata sul tema quasi per caso, diventa sempre più una inquietante riflessione sugli extraterrestri che manda in delirio i telespettatori su X, l'ex Twitter.

Dopo aver celebrato la straordinaria carriera del cantante toscano, che festeggia nel 2024 i 30 anni di successi mondiali ("La mia carriera sarebbe di 50 anni, mi hanno voluto ringiovanire", scherza l'interprete di Con te partirò), Fazio ricorda l'ospitata dell'artista alla Casa Bianca e poi si sfoga: "Quando ho intervistato il presidente Obama, mi sono dimenticato di chiedergli degli Ufo. Puoi farlo tu per me?". E Bocelli, serissimo, rivela: "In realtà gliel'ho chiesto, mi ha detto che in questo mondo ci sono cose che non conosciamo".

Fazio è senza parole, ma non sa che siamo solo all'inizio. "Io ci ho riflettuto - continua Bocelli, serissimo -. Se uno comincia a pensare a quello che c'è scritto sulle Sacre Scritture, la vista degli extraterrestri è presente fin dall'inizio". "Noi dobbiamo parlare solo di questo, io e tre, dobbiamo incontrarci un'altra volta", prova a tagliare corto Fazio, sempre più sulle spine. "Scusa, quando Abramo incontra quei tre signori, due angeli incarnati e uno Nostro Signore. Saranno mica stati terrestri quelli lì...", prosegue Bocelli. "Se mi posso permettere non parlarne con Papa Francesco", balbetta Fazio: "Ma lui lo sa meglio di noi. Poi c'è Mosè e il cespuglio che brucia e non brucia. E quando la Madonna nella sua casetta trova quest'essere di luce... Quello lì non sarà mica stato un terrestre". "Ragazzi, terreno scivoloso...", la chiude un sempre più preoccupato Fazio.

Nel frattempo, su X, i telespettatori impazziscono: "Una settimana fa: il Papa. Oggi: Andrea Bocelli che parla di Ufo", "Ti distrai un attimo e ti ritrovi Bocelli e Fabiofa che parlano di alieni", "Come mi sta cadendo Bocelli! Ma che min***a sta dicendo?!", "Oddio Bocelli che parte con la spiritualità e la fantascienza de noatri e Fabio che taglia corto", "Bocelli, guarda che la blasfemia è un attimo", "Andrea Bocelli distruggendo la Bibbia e la chiesa Cattolica".

C'è anche però chi lo difende ("Non credo proprio che Bocelli volesse essere blasfemo... chiaramente scherzava") e chi assicura: "La moglie di Bocelli è arrivata e abbracciandolo gli ha sussurrato 'che caz***o hai detto', al che lui ha chiesto scusa".