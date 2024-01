Che tempo che fa, Speranza attacca il governo? Come viene smentito

22 gennaio 2024 a

A Che tempo che fa è ospite l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza. Con il governo giallorosso è rimasto in carica per tre anni, proprio nel periodo della pandemia Covid. E ora in un libro racconta la sua visione politica mentre si avvicina la commissione d'inchiesta su cosa è accaduto in quei terribili mesi nella catena di comando del governo. Speranza da Fazio ha il piglio di chi vuole forse vendicarsi.

Così va all'attacco e a testa bassa mette nel mirino il piano pandemico messo a terra dal governo. L'ex ministro è un fiume in piena: "Fanno le stesse cose che abbiamo fatto noi, un pericolo politicizzare il piano pandemico e la commissione d'inchiesta parlamentare è solo un regolamento di conti contro chi ha governato prima". Parole durissime che però vengono letteralmente smentite in diretta proprio da Fabio Fazio: "Alcune indiscrezioni che emergono da qualche big di Fratelli d'Italia raccontano di modifiche al piano pandemico e che al momento si tratta solo di una bozza".

Colpito e affondato in diretta, Speranza prova a riprendersi mettendo nel mirino ancora una volta il centrodestra pontificando sulle misure da prendere riguardo al Covid: "La campagna vaccinale è partita in ritardo avrei fatto una comunicazione più pressante per convincere, soprattutto i fragili, a vaccinarsi". Speranza ignora che il ministro Schillaci ha predisposto già da tempo la campagna vaccinale, ma qualcuno a sinistra, per fare propaganda, fa finta di non sapere. Insomma, l'intervista di Speranza da Fazio ha il sapore di chi cerca di arrampicarsi sugli specchi per "vendere" bene in tv l'operato del governo giallorosso in piena pandemia. Ma gli italiani non hanno perso la memoria...