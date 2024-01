Che tempo che fa, Annunziata gela Fazio: "Cosa penso di Giorgia Meloni"

22 gennaio 2024 a

Lucia Annunziata torna in tv e lo fa nello studio di Che tempo che fa da Fabio Fazio. L'ex conduttrice di In Mezz'Ora e ora ai mcrofoni di Radio 24, parla del governo Meloni e del centrodestra in vista anche delle elezioni Europee del 2024. Di fatto Fazio prova a mettere l'Annunziata contro la Meloni ma la giornalista lo spegne subito: "Giorgia Meloni è una donna in gambissima, ha un grande senso della tattica. Non credo possano arrivare problemi e le elezioni anticipate non sono all'ordine del giorno".

La Annunziata poi aggiunge: "Governerà fino a fine legislatura per due motivi, il primo è che andiamo verso un periodo elettorale intenso e non c'è spazio per ulteriori elezioni ma anche perché con le guerre in corso che interessano diverse zone calde del mondo l'Europa è in una fase in cui di fatto resta immobile". La Annunziata di fatto sottolinea l'esigenza da parte di Bruxelles di avere una certa stabilità in Europa in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando.

Poi la Annunziata parla anche della situazione internazionale: "Ci sono due fronti importanti aperti. Quello del mare e delle rotte commerciali tra Cina e Stati Uniti, ma anche quello che passa dall'Iran. Ecco questi mi sembrano i temi più importanti di oggi". Infine la Annunziata parla anche della sinistra: "La Meloni potrebbe di fatto cooptare l'opposizione. Talmente è scarsa l'offerta di un programma alternativo che il rischio concreto è che il premier possa anche dettare l'agenda nell'altro campo". Insomma il tentativo di Fazio di spargere veleno sul premier è stato un totale fallimento.