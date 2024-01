Danilo Toninelli, volano insulti con gli ex 5s: "Sono degli str***"

Roberto Tortora 23 gennaio 2024 a

a

a

Danilo Toninelli non lascia, ma raddoppia. Non stiamo parlando della sua esperienza parlamentare, bensì di un prestigioso premio che gli è toccato ricevere per la seconda volta… il Tapiro d’Oro! Il primo lo aveva ricevuto nel 2019 in occasione della mancata riconferma a ministro nel Conte bis. Nelle anticipazioni della puntata del 23 Gennaio, si scopre che Valerio Staffelli incontrerà l’ex-Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per consegnargli l’animale “cartongessato” più famoso d’Italia.

Un tapiro speciale, il “Tapiro-tonno d’oro”, meritato dopo il suo sfogo sui social sul carovita in Italia, Paese in cui lui non può più permettersi, citiamo testualmente, tonno, salmone e bresaola. Nello specificio, Toninelli aveva detto: “Io prima mangiavo il salmone, sapete noi fissati con la palestra... o mangiavo la bresaola. Cancellato tutto: un po’ perché non è più fattibile. Io non riesco a prendere neanche il tonno. Avete presente una scatoletta di tonno? Io prima prendevo quello in vetro... costava due euro e cinquanta! Adesso sono sette euro! Ragazzi, è una roba devastante”. Nell’intervista con l’inviato di Striscia La Notizia, Toninelli ufficializza il suo addio alla politica e il distacco dai suoi ex-colleghi di partito grillini: “Con la politica ho chiuso. Sono degli str*nzi!”

"Non sa fare la spesa": l'ultima bordata, da chi viene ridicolizzato Danilo Toninelli

Staffelli maliziosamente gli chiede: “Si accorge solo ora, che non è più in politica, che la spesa costa di più?”. Toninelli spiega: “Bastava che qualcuno mi chiamasse, avrei chiarito che non è che non posso permettermi il tonno, ma non spendo dieci euro per una scatoletta: è una questione di principio. Il costo della vita è aumentato rispetto a un paio di anni fa”. L’ex-ministro poi aggiunge: “Basta, sono felice così: continuerò a fare le mie dirette e sono contento che una di queste abbia aperto un caso nazionale”. Quando gli si chiede dei suoi colleghi che non hanno restituito i ricchi emolumenti da parlamentari, come promesso in campagna elettorale, Toninelli dichiara: “Non hanno rubato. Solo non hanno restituito tutto quello che avrebbero dovuto. Quindi sono degli str*nzi, ma non dei delinquenti”.