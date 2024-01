Ricchi e Poveri "primi": Sanremo 2024, clamoroso a pochi giorni dal vita

25 gennaio 2024 a

I più criticati ma anche i più ascoltati: i Ricchi e Poveri, che hanno ricevuto non pochi pareri negativi dai giornalisti per la loro canzone in gara a Sanremo, sono anche gli artisti di questo festival col maggior numero di ascoltatori mensili sulla piattaforma musicale Spotify. Un trionfo per il duo che emerge dagli ultimi dati diffusi proprio da Spotify in merito agli artisti di Sanremo più ascoltati nell’ultimo anno. Al primo posto, come cantanti più streammati mensilmente sulla piattaforma, ci sono proprio loro, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Il loro, tra l'altro, è un successo internazionale, che va oltre i confini italiani.

Intanto cresce l'attesa per la prossima edizione della kermesse musicale. Tanta la curiosità per tanti volti nuovi, come il rapper napoletano Geolier, che sul palco dell'Ariston si è esibirà con il brano "I p’ me, tu p’ te", col quale racconterà la fine di un amore. È lui il secondo artista più ascoltato in Italia nel 2023. A seguire ci sono Annalisa, Gazzelle, Rose Villain e Fred De Palma. Ottime, poi, come fa notare Vanity Fair, anche le posizioni di Irama, Mr. Rain, Ghali, Alfa ed Emma.

Per quanto riguarda le canzoni più ascoltate, continuano ad essere apprezzate diverse canzoni in gara a Sanremo dell'anno scorso, come "Cenere" di Lazza, seconda classificata della kermesse e brano più ascoltato del 2023 su Spotify in Italia, con oltre 117 milioni di ascolti. Alla nona e alla decima posizione, invece, ci sono rispettivamente "Tango" di Tananai e "Supereroi" di Mr. Rain.