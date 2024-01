Claudia Gerini, "quando stavo con Carlo Verdone...": una scomoda verità

28 gennaio 2024 a

Claudia Gerini in una intervista a Il Corriere della Sera ripercorre la sua carriera in tv e al cinema e i suoi amori. Molti celebri. Con Gianni Boncompagni, che era molto più grande di lei "ma se c'è un sentimento forte l'età non conta". Con Carlo Verdone con il quale c'è stato un flirt dopo Sono pazzo di Iris Blond: "A 25 anni, avevo una vita un po’ disordinata proprio come Iris Blonde. Io volevo viaggiare, ballare al Dc10 di Ibiza, lui era in una fase più riflessiva. Ma siamo stati sempre amici e lo siamo ancora".

Federico Zampaglione è invece il padre della sua seconda figlia: "Bisogna voler bene ai padri dei propri figli e io mi ricordo sempre di cosa mi ero innamorata".

L'attrice romana da sei mesi ha una relazione "molto felice e appagante" con Riccardo Sangiuliano. Lui, manager Generali e ex marito di Nathaly Caldonazzo, è una vecchia conoscenza che ha rivisto dopo anni a una festa. "Quella sera, abbiamo ballato moltissimo. Questa cosa mi è piaciuta. Ci frequentiamo da sei mesi. Uscivo da due anni passati per la prima volta sola e con lui mi è tornata la voglia di condividere. Per me, la coppia è qualcosa di allegro in cui si chiacchiera, ci si diverte, si fanno cose insieme e, in cui, soprattutto, anche per piacere all’altro, cerchi di continuo di tirare fuori il meglio di te".