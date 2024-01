Domenica in, la confessione choc di Iva Zanicchi: "Orribile, volevano buttarmi via"

28 gennaio 2024 a

Ospite di Mara Venier a Domenica In, nella puntata del 28 gennaio, Iva Zanicchi ha parlato della sua vita e della sua carriera e ha fatto una rivelazione sconvolgente sulla sua infanzia. "Ero orribile, aveva ragione mia mamma a dire eri carina, intelligente, ma non proprio bella. Io sono nata bruttissima, mi volevano buttare via davvero", ha detto la cantante emiliana.

Che poi ha aggiunto che il padre che voleva un figlio maschio perché aveva già due femmine "è stato tre giorni senza volermi vedere, ma poi, quando mia mamma gli ha detto e vabbè bisogna avere pazienza, è un’altra femmina ed anche bruttina, tutto è cambiato" e "mio padre ha dovuto ammettere che ero la sua figlia prediletta".

Quindi la Zanicchi ha parlato anche del rapporto con sua madre facendo commuovere Mara Venier. Tutto è partito da una foto in cui indossava un abito cucito proprio dalla sua mamma unendo due vestiti vecchi delle sorelle. "Ti sembrava brava, guarda cosa ha fatto", ha ironizzato la cantante. E ha aggiunto che la mamma pur avendo frequentato solo la quarta elementare era molto acuta e intelligente e ha detto: "L’altro giorno sono andata al San Raffaele ed ho incontrato una dottoressa bravissima che mi ha detto: 'La mia Elsa, quanto mi manca'". "Come vedi era così amata che la dottoressa la ricorda ancora dopo oltre vent'anni", ha concluso.