Sandra Milo è morta a 90 anni: "Come voleva", la straziante conferma della famiglia

29 gennaio 2024 a

a

a

Lutto nel mondo del cinema e della televisione italiana: è morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023 ed era ancora attiva nel mondo dello spettacolo.

L'attrice nata a Tunisi è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto, secondo quanto riferito dalla famiglia. E' stata una musa di Federico Fellini, che l'aveva ribattezzata "Sandrocchia", protagonista del capolavoro 8 e 1/2, e con il regista riminese ha avuto una lunga relazione "clandestina" all'ombra di quella con la compagna ufficiale Giulietta Masina.

Sex symbol del cinema italiano tra anni Cinquanta e Sessanta, "rivale" di altre due "maggiorate" e icone della bellezza mediterranea come Sophia Loren e Gina Lollobrigida, la Milo ha recitato anche a pellicole fondamentali come Lo scapolo di Antonio Pietrangeli, Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini, Adua e le compagne sempre di Pietrangeli, Giulietta degli spiriti di Fellini.

Negli anni Ottanta, è diventata un volto amatissimo della tv conducendo programmi come Piccoli fans. Celebre, quanto sadico e criticatissimo, lo scherzo telefonico in cui una telespettatrice le fece credere che il figlio Ciro avesse avuto un incidente e fosse ricoverato in gravi condizioni, obbligando la presentatrice a lasciare la diretta correndo via dallo studio in lacrime. Un "caso nazionale" che attirò anche i sospetti di "premeditazione". Negli ultimi anni ha dimostrato vitalità artistica e umana straordinarie, continuando a lavorare instancabilmente a teatro. Nel 2023 ha partecipato come concorrente a Il cantante mascherato su Rai 1.