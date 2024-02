Dritto e Rovescio, Del Debbio espelle il maranza: "Che ve ne viene?"

02 febbraio 2024 a

Si è occupato dei cosiddetti maranza di Milano Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Nella copertina del programma, in particolare, è stato riproposto un momento della puntata andata in onda la settimana scorsa, giovedì 25 gennaio. "Io sono bravo e tranquillo ma poi dopo anche a me parte...", diceva il ragazzo ospite in studio. "E che fai?", gli chiedeva il conduttore. E lui: "Che faccio? Meglio che non mi fai parlare, perché se mi volevo vendicare mi vendicavo e se non mi sono vedicato è perché credo nella giustizia". "Queste minacce le fai da un'altra parte, vattene da questo studio", gli aveva detto allora Del Debbio. "Io non vado da nessuna parte". "C'è la sicurezza?".

"Ho dovuto espellere una persona - ha spiegato il giornalista nella puntata di Dritto e Rovescio andata in onda ieri, giovedì 1 febbraio - perché aveva fatto minacce velate. Il tema è: perché questa rabbia? Perché questa ossessione nei confronti degli altri, di chi ha di più?". Poi mostrando una zona di Milano ha aggiunto: "Qui a pochi passi c'è uno studio di registrazione dove sono stati registrati pezzi da parte di rapper e trapper famosi. Il punto è: a cosa serve? Quando avete fatto tutto questo casino, alla fine cosa ve ne viene? Che siete più famosi? Guardate che molti vi considerano più famosi e importanti, altri vi considerano persone che andrebbero buttate fuori dalla società".