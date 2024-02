Ilary Blasi, Karina Cascella sbrocca: "Qualche soldino lo hai guadagnato, no?"

02 febbraio 2024 a

Con risolutezza, Ilary Blasi nelle ultime settimane è tornata in modo netto al centro del gossip e della cronaca rosa: prima la serie Unica, dunque il libro, poi la deflagrante intervista di Cristiano Iovino, l'uomo del "caffè". E la conduttrice Mediaset polarizza: c'è chi sta con lei e chi, al contrario, la critica sia per quanto detto, sia per le modalità con cui sta comunicando su tutta questa vicenda, in definitiva sul suo addio a Francesco Totti.

E così, tra chi si scatena contro la Blasi, ecco Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, la quale spesso e volentieri si spende in commenti - non richiesti - sul mondo dello spettacolo. Cascella dice la sua con una serie di storie su Instagram, con cui mette di fatto in dubbio le versioni fornite da Ilary Blasi.

"Ragazzi, va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente super conosciuti. Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo ma non è che stiamo parlando della regina Elisabetta e del consorte - premette partendo in quarta -. Ma si potrà scrivere libri e serie Tv e interviste tutti i giorni, ovunque radio, televisioni, per parlare del divorzio. Ci avete ucciso la salute!", la spara grossissima.

Ma non è finita. Riferendosi a Totti, ecco che riprende: "Lui ha fatto quello che ha fatto, ma anche lei non era una santa. Anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè", aggiunge sul caso-Iovino, "si sapeva che non era un caffè e continua, continua, continua... Ma io dico... un po' di amor proprio! Qualche soldino te lo sarai guadagnato con la serie Tv, il libro... ora basta! Ci aveva proprio sfrantumato", conclude senza possibilità di appello Karina Cascella.