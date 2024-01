Ilary Blasi è fuori, "chi conduce l'Isola dei Famosi": Pier Silvio rompe gli indugi

31 gennaio 2024 a

Novità su Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato un cambio di conduzione a L'Isola dei Famosi. Al posto di Ilary Blasi, ecco che subentrerà Vladimir Luxuria. "Abbiamo la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto - ha detto l'ad di Mediaset - e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro".

Presente alla conferenza stampa "Innovazione Mediaset e la Tv del 2024" a Cologno Monzese, Berlusconi ha ribadito di avere "grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene". E ancora: "È una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento".

Da qui la domanda che sorge spontanea: che fine fa Ilary Blasi? Niente paura, "resta con noi, è un volto di Canale 5 e stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull’intrattenimento puro. Se il progetto decolla questa estate ’Battiti Live' passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary". Altrettanto incerta la sorte dell'inviato storico. Alvin. Al momento, dunque, l'unica certezza è che "il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento".