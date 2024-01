Ilary Blasi, Fabrizio Corona la spara grossissima: "Dietro c'è Totti, una somma considerevole"

30 gennaio 2024 a

a

a

Tam tam impazzito sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo le ultime dichiarazioni di Cristiano Iovino, il famoso "uomo del caffè", il quale sostiene che tra i due non c'è stato solo quello ma qualcosa di più intimo. Secondo gli esperti di gossip sarebbe proprio Cristiano Iovino il vero motivo della rottura tra la conduttrice Mediaset e l'ex Capitano della Roma, il quale però aveva anche lui una relazione con Noemi Bocchi mentre era ancora sposato con la Blasi.

Iovino in una intervista a Il Messaggero ha detto a chiare lettere: "La nostra è stata una relazione intima". Parole che hanno subito scatenato la reazione di Ilary Blasi: "Per me le relazioni intime sono un'altra cosa".

"Una schifezza, si deve vergognare": caso-Ilary Blasi, Paola Ferrari durissima

Chi dei due ha ragione? Secondo l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona forse dietro queste dichiarazioni di Iovino c'è lo zampino di Francesco Totti. Corona arriva dirittura a ipotizzare che l'ex calciatore possa addirittura "aver corrisposto" a Iovino una somma considerevole per fargli fare l'intervista.

È davvero un piano orchestrato dall'ex capitano della Roma per mettere in cattiva luce la ex moglie nella causa di divorzio? O sono solo fantasie di Fabrizio Corona? Impossibile rispondere. L'unica certezza è che Iovino sarà testimone di Totti durante la causa di divorzio con Ilary.