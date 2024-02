C'è posta per te, la puntata senza precedenti: Graziana scrive a Maria e poi chiude la busta

04 febbraio 2024 a

Una storia davvero assurda a C'è Posta per te. Nella puntata andata in onda ieri, sabato 3 febbraio, Graziana ha contattato Maria De Filippi per ritrovare la madre che non vedeva da 15 anni. Arrivata in studio con il compagno, ha atteso l'ingresso in studio della mamma. La donna aveva abbandonato i suoi figli dopo la morte di uno di loro e, a suo dire, anche per alcune relazioni extraconiugali del marito. Immediatamente si è acceso lo scontro in studio e di fatto ne è nata una lite.

La figlia ha accusato la madre di gettare fango sul padre che l'ha cresciuta da solo, la madre, impassibile, ha risposto che non voleva sconvolgere la vita e che quando ha tentato di rintracciarla le è stato impedito. Il suello in studio è durato per parecchi minuti con Graziana inviperita con la madre: "Potevi venirmi a cercare dopo che ho compiuto 18 anni, perché non l'hai fatto?!". La madre è rimasta in silenzio senza tradire alcuna emozione.

E di fatto la reazione della madre ha davvero stupito Graziana che era andata a C'è posta per te per ricucire il rapporto. Una reazione così "passiva" non se l'aspettava e così a sorpresa, forse unico caso nella storia di C'è Posta per te, è stata lei a chiedere la chiusura della busta. Un evento alquanto raro. Di solito la chiude chi viene invitato e non chi scrive a Maria De Filippi.