Sinner, torta speciale a Cincinnati: "Cosa mi ricorda"

Un compleanno da ricordare per Jannik Sinner, che al Cincy Open ha battuto il francese Terence Atmane e ha conquistato la finale contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz. La vittoria sul campo è stata accompagnata da una sorpresa speciale fuori dal rettangolo di gioco: negli studi di Tennis Channel, il numero uno italiano è stato accolto da una torta per festeggiare i suoi 24 anni. Sinner, un po’ sorpreso ma sorridente, ha ringraziato per il pensiero: “La porterò con me e la dividerò con il mio team”. Interpellato sulla scelta del dolce, ha subito parlato delle sue preferenze: “Torta alle fragole? Bellissimo, mi piace molto”. E le fragole lo hanno inevitabilmente riportato a Wimbledon, torneo che porta con sé emozioni uniche: “Mi ricorda dove mi sono sentito molto speciale”.

Quando ha assaggiato il frutto, però, non ha resistito a una battuta: “Rispetto a quelle del Royal Box di Wimbledon… Un po’ diverso”, ha detto ridendo, lasciando intendere che forse non fosse proprio al livello delle fragole londinesi, ma apprezzando comunque il gesto. Non solo torta, ma anche un regalo inaspettato dall’avversario sconfitto. Atmane, grande appassionato di carte Pokémon, gli ha donato un esemplare della sua collezione. “Giocavo a quel gioco sul telefono, ma solo per pochi giorni — ha detto Sinner — Lui invece ha una collezione enorme, è stato gentile a darmene una. Una specie di Pikachu, una buona carta”. Un gesto che ha sorpreso il fresco 24enne altoatesino e ha reso il suo compleanno, sabato, ancora più particolare. Ora l’azzurro si prepara alla sfida più attesa: la finale contro Alcaraz, un classico ormai del tennis moderno.