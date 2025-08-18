Sinner, come chiamano il cane adottato: Jannik stravolto

Gli dicono che un cane adottato è stato chiamato col suo nome e Jannik Sinner si emoziona. Il tennista numero uno al mondo ha una grande passione per gli animali, per i cani in particolare. Ecco perché quanto successo poche ore prima della finale del Masters 1000 di Cincinnati lo ha fatto emozionare parecchio. La notizia riguarda un cucciolo che lui stesso ha incontrato pochi giorni fa. Una delle guardie di sicurezza del torneo americano ha deciso di adottare il cagnolino e di chiamarlo "Jannik" proprio in onore del 24enne italiano.

Nel video pubblicato dall'account ufficiale del torneo di Cincinnati su X, Sinner risponde con un "It's so good" (è così bello) quando gli viene data la notizia dell'adozione del cucciolo da parte di una delle guardie di sicurezza. E quando gli viene detto che il cucciolo è stato chiamato col suo stesso nome, lui sorride ed esclama: "Oh mio dio, fantastico". Prima dell'adozione, il cane si chiamava Adrin.