Sinner, come chiamano il cane adottato: Jannik stravolto

Gli dicono che un cane adottato è stato chiamato col suo nome e Jannik Sinner si emoziona. Il tennista numero uno al mondo ha una grande passione per gli animali, per i cani in particolare. Ecco perché quanto successo poche ore prima della finale del Masters 1000 di Cincinnati lo ha fatto emozionare parecchio. La notizia riguarda un cucciolo che lui stesso ha incontrato pochi giorni fa. Una delle guardie di sicurezza del torneo americano ha deciso di adottare il cagnolino e di chiamarlo "Jannik" proprio in onore del 24enne italiano.
Nel video pubblicato dall'account ufficiale del torneo di Cincinnati su X, Sinner risponde con un "It's so good" (è così bello) quando gli viene data la notizia dell'adozione del cucciolo da parte di una delle guardie di sicurezza. E quando gli viene detto che il cucciolo è stato chiamato col suo stesso nome, lui sorride ed esclama: "Oh mio dio, fantastico". Prima dell'adozione, il cane si chiamava Adrin.
Sinner, la Siniakova al posto della Navarro: colpaccio Jannik agli Us OpenIn attesa di giocare la quarta finale consecutiva contro Carlos Alcaraz (dopo Roma, Parigi e Londra), Jannik Sinner a Ci...
Sempre nel filmato, poi, Sinner chiede di poter scattare una foto allo schermo del tablet per avere con sé un ricordo del cagnolino col suo nome. Tra l'altro, dopo aver vinto in semifinale contro Atmane, Jannik ha anche incontrato Phil, la guardia di sicurezza che ha addottato il cane, e lo ha invitato alla piccola festa organizzata a Cincinnati per il suo 24esimo compleanno.
The moment @janniksin learned Ardin got adopted @SPCACincinnati | @atptour pic.twitter.com/fFNpXRh6Fc— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 17, 2025