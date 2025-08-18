Stefano De Martino e Caroline, video intimi online: esplode il caso

Le foto e i video intimi di Stefano De Martino e della sua giovane nuova fiamma, la 22enne napoletana Caroline Tronelli, sono diventati un caso che va ben oltre il semplice gossip d'estate. Perché filmati e immagini, già online, sono state hackerate dal sistema di videosorveglianza interna dell'abitazione romana della ragazza e per questo motivo il conduttore di Affari tuoi ed ex marito di Belen Rodriguez ha deciso di presentare una formale denuncia per impedirne la divulgazione: si tratta, infatti, di violazione della privacy bella e buona.

"A seguito del reclamo presentato dal Stefano De Martino in relazione alla divulgazione in rete di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione della compagna e che riguardano la sfera personale ed intima di entrambi, il Garante ha ordinato l'immediata limitazione definitiva del relativo trattamento, disposta nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati. Il Garante ha, inoltre, adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati", spiega in una nota l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.