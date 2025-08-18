Pippo Baudo, Bonolis: "Quella volta che si arrabbiò"

"Baudo è uno dei grandi pionieri della televisione. Lui, Mike, Corrado e Vianello sono le persone che hanno dato forma e misura a un territorio che era sconosciuto da parte di chi lo avrebbe visto, ma soprattutto da parte di chi lo avrebbe costruito e calcato, perché la televisione era un mezzo nuovo e totalmente inesplorato, a cui nessuno — né gli spettatori né i primi conduttori — era abituato": Paolo Bonolis lo ha detto al Corriere della Sera a proposito del conduttore simbolo della tv italiana, scomparso sabato 16 agosto a 89 anni.

Il presentatore Mediaset, uno dei pochi che Baudo non ha scoperto, a metà anni Novanta ha lavorato proprio insieme a Pippo nel programma Luna Park. Di quel periodo Bonolis ha ricordato "il divertimento reciproco, pur essendo diversi: io sempre attratto dall’ironia, lui invece uomo tutto d’un pezzo. Eppure era una persona che sapeva ridere e accettava il fatto che lo prendessi in giro: rosicava, ma non si arrabbiava per non darlo a vedere. Era un gioco tra di noi: io ero il ragazzino di bottega, lui il grande maestro che mi piaceva stuzzicare".