Kabir Bedi, il retroscena su Giorgia Meloni: "La nuova Perla di Labuan"

Chissà se Giorgia Meloni ha apprezzato il complimento di Kabir Bedi, l'attore indiano che per tutti è Sandokan, il pirata gentiluomo nato dalla penna di Emilio Salgari che combatte contro il colonialismo britannico e odia gli inglesi che ritiene responsabili dello sterminio della sua famiglia. L'attore, in collegamento dall'India con la trasmissione di Rai 1 Un Giorno da Pecora ha paragonato la premier alla Perla di Labuan, la donna amata da Sandokan nei romanzi di Salgari. "Per me c'è solo una Perla di Labuan, ed è Marianna - ha precisato Kabir Bedi per poi aggiungere che "la Meloni potrebbe essere una 'Perla di Labuan' per tanti altri…".

Del resto la presidente del Consiglio può vantare tanti fans anche in India dove ha raggiunto numeri altissimi l'hashtag #Melodi, che unisce il cognome della premier italiana e del premier indiano Narendra Modi. "Come mai?", chiedono i conduttori a Kabir Bedi. "Perché tra loro ci sono ottimi rapporti e gli indiani lo hanno molto apprezzato", risponde l'attore. "Non a caso sotto i post di Giorgia Meloni è pieno di commenti di utenti indiani…", lo incalzano dallo studio di Rai 1. "Si, me ne sono accorto", replica lui. "A lei piace Giorgia Meloni?", vanno dritti al punto i conduttori. "Di solito non parlo di politica ma sono felice per lei, è stata eletta democraticamente", li zittisce Sandokan.