Verissimo, Kabir Bedi sul figlio morto suicida: "Il dolore più grande del mondo, dove ho fallito?", Silvia Toffanin scossa

“È una triste memoria. Il dolore di un genitore che perde un figlio è il dolore più grande del mondo. La cosa più difficile è il senso di colpa: dove ho fallito? Potevo fare qualcos’altro per salvarlo?”: Kabir Bedi fa un racconto struggente a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin. L’attore indiano, celebre soprattutto per il ruolo di Sandokan, ha parlato del suicidio del figlio, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Bedi, che ha da poco concluso la sua esperienza nella casa del GfVip, ha rivelato di aver attraversato un periodo di grosse difficoltà economiche. Periodo che, tra l'altro, è coinciso proprio con la morte del figlio, affetto da schizofrenia. "Ero in bancarotta, più o meno quando ho perso mio figlio. È stato il periodo più buio della mia vita”, ha raccontato l'attore. A Verissimo, però, Kabir ha parlato anche della sua nuova vita, una sorta di rinascita, che l’ha portato fuori da quell’incubo.

Infine, parlando della sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, l'attore ha detto di conservare un ricordo meraviglioso. E quando Silvia Toffanin gli ha chiesto chi secondo lui dovrebbe vincere quest’anno il programma, lui ha detto: “Il mio preferito è Barù”.

