Can Yaman e Luca Argentero, "sul set è finita in disgrazia": durante le riprese di Sandokan...

No, Luca Argentero e Can Yaman proprio non si sopportano. E filtrano indiscrezioni relative a una violenta lite che si sarebbe consumata sul set di Sandokan, dove si sono trovati a lavorare fianco a fianco, nel remake dello storico sceneggiato che vedeva Kabir Bedi come protagonista. Yaman veste i panni di Sandokan, Argentero invece è il coprotagonista.

E come detto, tra i due non ci sarebbe intesa. Affatto. Secondo quanto riportato dal portale SoloDonna.it, "si vociferano tensioni e screzi tra i due attori. A 'confermare' delle voci riguardanti un cattivo rapporto tra i due membri principali del remake di Sandokan, c’è stato uno strano episodio avvenuto in Puglia. Il sospetto viene da chi dice di averli visti a Gallipoli. Chi appunto dice di sapere, parla di una vera e propria rivalità tra i due attori, affermando che quando si sono ritrovati in Puglia, si sono completamente ignorati".

Altissima tensione, insomma. E chissà come influirà sulla realizzazione del remake di Sandokan, che dovrebbe essere trasmesso su Netflix o Amazon Prime (inizialmente si diceva che sarebbe uscito sui canali Rai o Mediaset).

