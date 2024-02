La Vita in Diretta, la signora imbarazza lo studio: "Per chi tifo a Sanremo"

06 febbraio 2024 a

a

a

Tutti a parlare di Sanremo, anche La Vita in Diretta. Da lunedì 5 febbraio, il festival della musica riempie molte delle scalette Rai. Ed ecco che il programma di Alberto Matano non è da meno. Il conduttore ha mandato il suo inviato sul posto. Qui un siparietto è diventato in fretta virale. Protagonista una signora. Pierpaolo Pretelli ha domandato alla donna sul red carpet "per chi tifa?".

Peccato però che nell'intervistata la signora abbia fatto il nome di un suo idolo ma non di un cantante in gara. "Io tifo per Baglioni", ha detto senza pensarci troppo. Immediata la reazione dei presenti e dei telespettatori, molti dei quali ci hanno riso su. "Ma Baglioni non è in gara", le ha ricordato l'inviato. E il video della scenetta è già virale ed è stato condiviso da tantissimi utenti.

"Amico del popolo, dimmi perché". Naike Rivelli, pesantissimo attacco a Fiorello | Video

Baglioni, che ha da poco annunciato il suo ritiro, non sarà infatti in gara. Tra i Big ci saranno: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Francesco Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr.Rain, Maninni, Ricchi e Poveri. I 12 finalisti di Sanremo Giovani, invece, sono: bnkr44, Clara, Grenbaud, Jacopo Sol, Lor3n, Santi Francesi, Tancredi, Vale LP, Dipinto, Fellow, Nausica e Omini.