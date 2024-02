Fede-Chiara Ferragni, voci di crisi: "Ma poi torni?", la frase sfuggita rilancia il sospetto

06 febbraio 2024 a

Chiara Ferragni e Fedez sempre più lontani. Nei giorni in cui l'influencer si trova nell'occhio del ciclone a causa delle indagini per il pandoro e le uova di Pasqua, maretta si respirerebbe anche in casa. La riprova? I viaggi in solitaria. Il rapper ha deciso di prendere il volo verso l'America per questioni di lavoro, mentre la Ferragni è a Portofino con la famiglia. Fedez ha così voluto immortalare il suo saluto alla piccola Vittoria, al figlio Leone e anche alla cagnolina Paloma. Ed ecco che mentre abbracciava e coccolava i figli, la piccola di casa ha chiesto: "Ma poi torni?".

Una domanda che ha sollevato parecchi sospetti su quanto starebbe realmente accadendo in casa. A preoccupare ancora di più è il cosiddetto "divorzio social". L'ultimo post condiviso dall'imprenditrice digitale insieme a Fedez risale al 10 dicembre scorso, quando i due erano a Saint Moritz. Da quel giorno più nulla.

Per Ruben Santopietro, uno dei maggiori esperti in campo di advertising nonché collaboratore alla Luiss, è pura strategia. La dissociazione dei contenuti, a suo dire, rappresenta una tattica volta a salvaguardare l'immagine di entrambe le persone coinvolte. Insomma, nell'ambito del personal branding questa separazione si trasforma in un metodo per gestire in modo accurato la narrazione intorno alla figura pubblica.