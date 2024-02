Sanremo 2024, la diretta. Ghali, le accuse-social: "Un plagio di Azzurro"

06 febbraio 2024 a

Su il sipario, eccoci al Festival di Sanremo 2024, la 74esima edizione della kermesse. Riflettori puntati sul palco dell'Ariston, dove per il quinto anno consecutivo la conduzione e la direzione artistica sono affidate ad Amadeus, l'uomo dei record. Il co-conduttore della prima serata è Marco Mengoni. In gara trenta artisti, tutti in un'unica sezione: 3 dei partecipanti arrivano direttamente da Sanremo Giovani 2023. Un Festival dal quale, assicurava Amadeus, la politica resterà fuori. Poi, però, l'apertura al movimento dei trattori e quel "Bella Ciao" cantato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la prima serata. Niente politica, insomma? Staremo a vedere. Segui la diretta della kermesse su liberoquotidiano.it (in calce, la scaletta della prima serata).

21.51 - Ecco i Negramaro con Ricominciamo tutti: tra i più attesi a Sanremo

21.46 - Occhio alla canzone di Ghali...

Dopo il termine dell'esibizione di Ghali con Casa Mia, ecco scatenarsi il sospetto sui social. La canzone è energica, il tema è sociale, autotune come se piovesse e anche degli arpeggiatori. Il punto è che la canzone in diversi passaggi ricorda molto Azzurro di Adriano Celentano, un brano che è una assoluta icona della canzone italiana. E c'era addirittura chi gridava al plagio: un'esagerazione, certo, ma qualcosa di vero c'è.

21.40 - Ecco Ghali con Casa Mia

21.32 - Tocca a Irama con Tu No

21.27 - Mengoni con Due Vite: la canzone torna all'Ariston

Mengoni riporta a Sanremo con Due vite, la canzone vincitrice dello scorso anno. Esibizione acclamatissima e molto applaudita, quella del co-conduttore di questa prima serata.

21.20 - La Sad, messaggio contro il suicidio

Con Autodistruttivo, i La Sad portano all’Ariston il tema dei suicidi. Durante l'esibizione e al termine ecco alcuni cartelli con le frasi di persone che hanno messo fine alle loro vite, iniziativa in collaborazione con l’associazione Telefono Amico Italia. "I La Sad parlano del tema tragico dei suicidi e sostengono l’attività del Telefono Amico’ che si occupa di prevenzione al suicidio", ha spiegato Amadeus.

Ore 21. 16 - Tocca ai La Sad, con Autodistruttivo

Ore 21.11 - Ibra irrompe sul palco

Dopo una gag con l'orchestra, che per la seconda volta interrompe Amadeus, ecco apparire Zlatan Ibrahimovic, di ritorno al Festival e che, spiega Amadeus, ci sarà per tutta la prima serata. Subito gli sfottò di Zlatan ad Ama, nel mirino il suo naso. E ancora: "Io ho smesso, ho ascoltato il mio corpo". Una battuta dello svedese su Ama, che con Sanremo invece non molla. Insomma, Zlatan fa a "fettine" Amadeus, il quale si vendica ricordandogli come la sua Inter sia prima e lanciatissima in Serie A.

Ore 21.07 - Mannoia stupisce

Sul palco, Fiorella Mannoia si presenta con un clamoroso abito in pizzo bianco con cui ondeggia sul ritmo di Mariposa, canzone dagli echi latini. Ma non solo: Fiorella Mannoia è a piedi scalzi: dietro, con tutta probabilità, c'è il FantaSanremo.

21.05 - Arriva il turno di Fiorella Mannoia, con Mariposa

20.58 - Sangiovanni, secondo artista in gara con Finiscimi

20.53 - Clara, prima artista in gara con Diamanti grezzi

20.52 - Amadeus, un gesto clamoroso

In molti hanno notato il gesto di Amadeus: un segno della croce in apertura della kermesse. Un gesto che la dice lunghissima sulla tensione che si respira. Poi il bacio per moglie e figlio.

20.50 - Amadeus sul palco

Ecco anche Amadeus: "Sanremo si ama! Benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Canzone italiana"

20.43 - Si parte!

Dopo la sigla dell'Eurovisione, parte Sanremo 2024: sul palco c'è solo Marco Mengoni, co-conduttore per la prima serata. All'esterno dell'Ariston, la fanfara dell'Arma dei carabinieri sulle note della Fedelissima.

19.59 - Rai sulla sentenza del Tar: non impatta sull'edizione

Dopo aver annunciato il ricorso contro la sentenza del Tar, la Rai si dice fiduciosa "nella piena legittimità del proprio operato, anche in relazione ad eventuali aspetti erariali della vicenda". E sottolinea che la pronuncia "non incide in alcun modo sull'edizione 2024 del Festival che inizia questa sera".

19.03 - Multa, la Rai annuncia il ricorso

La Rai annuncia il ricorso alla multa confermata dal Tar per il caso di pubblicità occulta in favore di Instagram di Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell'edizione 2023 della kermesse

18.14 - Tar, ok alla multa per pubblicità occulta

A pochi minuti dal via di Sanremo 2024, ecco che il Tar conferma la multa da 175mila euro infilitta dall'Agi contro la Rai per il caso di pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nell'edizione dell'anno scorso.

17.49 - FantaSanremo da record

Cifre clamorose per il FantaSanremo: alla chiusura delle iscrizioni, ben 2.656.000 utenti hanno preso parte al gioco, un milione in più dell'anno scorso. In totale, 4,2 milioni di squadre e 492mila leghe.

17.12 - Sindaco di Sanremo: Amadeus? Bene ascoltare gli agricoltori"

"Bene ha fatto Amadeus a dare la propria attenzione alle criticità che sta attraversando tutto il comparto agricolo": così il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, alla notizia che venerdì prossimo gli agricoltori marceranno su Sanremo, per dare risalto alla protesta che sta coinvolgendo tutta Europa.

Di seguito, la scaletta della prima serata: in ordine di uscita, ecco i 30 artisti in gara

- Clara con Diamanti grezzi

- Sangiovanni con Finiscimi

- Fiorella Mannoia con Mariposa

- La Sad con Autodistruttivo

- Irama con Tu no

- Ghali con Casa mia

- Negramaro con Ricominciamo tutto

- Annalisa con Sinceramente

- Mahmood con Tuta gold

- Diodato con Ti muovi

- Loredana Bertè con Pazza

- Geolier con I’ p’ me, tu p’ te

- Alessandra Amoroso con Fino a qui

- The Kolors con Un Ragazzo una ragazza

- Angelina Mango con La noia

- Il Volo con Capolavoro

- Big Mama con La rabbia Non ti basta

- Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita

- Emma con Apnea

- Nek e Renga con Pazzo di te

- Mr. Rain con Due altalene

- Bnkr44 con Governo punk

- Gazzelle con Tutto qui

- Dargen D’Amico con Onda alta

- Rose Villain con Click Boom!

- Santi Francesi con L’amore in bocca

- Fred De Palma con Il cielo non ci vuole

- Mannini con Spettacolare

- Alfa con Vai!

- Il Tre con Fragili