Romina Carrisi, Al Bano durissimo contro Fiorello: "Giù le mani da mia figlia!"

Mai toccare i figli, soprattutto se si tratta di quelli del mitologico leone di Cellino San Marco, ovvero Al Bano Carrisi. Il cantante, infatti, si è schierato armi e bagagli in difesa di Romina Carrisi, che è da poco diventata mamma di Axel Lupo, il suo primo figlio.

Il punto è che Fiorello, nel corso di una recente puntata di Viva Rai 2!, si era speso in qualche ironia proprio sul nome scelto da Romina, battute non particolarmente apprezzate dalla neo-mamma, che aveva replicato sui social.

Ora, ecco piovere la replica anche di papà Al Bano, che interpellato dal settimanale DiPiù Tv si scatena: "Lei è rimasta infastidita, quindi dico a Fiorello con la stessa ironia... giù le mani da mia figlia!". E ancora, Al Bano ha rivelato che "Romina ci è rimasta davvero male". La figlia, sui social, aveva parlato di bullismo contro suo figlio, un neonato.

"È una tragedia, perché cancellare la storia dell'essere umano?": lo sfogo di Al Bano

Per inciso il parto di Romina Carrisi non è stato dei più semplici: nessuna grave complicazione ma quattordici lunghe ore di travaglio. In ogni caso, Al Bano ha sostenuto che nel mondo dello spettacolo vige una regola secondo la quale si può scherzare su tutto, ma non sui bimbi.

E ancora, il cantante, scherzando, ha aggiunto che quando si troverà a Roma passerà dal luogo in cui viene trasmesso il programma mattutino di Fiorello "per chiarire di persona e tirargli le orecchie". Il tutto, ne siamo certi, in un contesto di massima serenità e rispetto: il caso è chiuso.