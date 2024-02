Sanremo 2024, "ma cos'è?": il dettaglio con cui Irama si presenta sul palco

07 febbraio 2024 a

Irama al centro della primissima puntata di Sanremo 2024. Il cantante è salito sul palco dell'Ariston con il brano "Tu no", un brano che affronta il tema del distacco, della mancanza, della perdita. Oltre alla bufera sollevata dalla stessa canzone (per alcuni somiglia a 'Someone you loved' di Lewis Capaldi), l'artista ha attirato l'attenzione per un altro dettaglio: la collana. Irama si è esibito di fronte ad Amadeus e milioni di telespettatori stringendo tra le mani un gioiello. Quanto basta a scatenare la curiosità dei social: "È quello del Titanic?", si chiede qualcuno su X. E ancora: "Perché Irama ha una collana in mano? Ce l'aveva anche ieri durante il green carpet", "Perché Irama ha quella collana delle donne incinte in mano?". Mistero svelato? Non proprio.

L'artista infatti non ha svelato di chi sia la collana o se il ciondolo abbia un significato particolare ma in molti pensano che, dato che appeso alla collana c'era un filo rosso, possa essere un collegamento con il filo rosso, appunto, del destino o dell'amore. Per altri invece potrebbe essere un ricordo della sua amata nonna.

Palesemente la collana in mano di irama #Sanremo24 pic.twitter.com/effNN3KSP9 — Giulikook⁷ (@mythighs7) February 6, 2024

Intanto, sulla competizione l'artista ha ammesso: "Vincere? Mi farebbe molto piacere, ma per me la canzone non deve essere scritta in base a una competizione. Deve essere scritta in base alle emozioni dell'artista". Venerdì nella serata delle cover sarà accompagnato da Riccardo Cocciante. "L'impresa è stata quella di non dividere la canzone, ma di condividerla. Riccardo ci teneva che facessimo un lavoro d'insieme, ci siamo messi al pianoforte l'uno davanti all'altro e l'abbiamo fatta insieme".