Sanremo 2024, Andrea Vantini escluso: "Ho scritto un brano per Berlusconi"

autore dell'inno di FI

07 febbraio 2024 a

a

a

Andrea Vantini escluso da Sanremo. Il compositore veronese autore dell’inno di Forza Italia ha scritto una nuova canzone. Anch'essa dedicata a Silvio Berlusconi. Il brano, dal titolo "Il mio cuore lo sa", è accompagnato dalla dedica "Presidente questo è per te". Eppure il suo nome è stato escluso dalla kermesse musicale che si tiene in questi giorni. "Quando è venuto a mancare Berlusconi, mi hanno intervistato a Un giorno da pecora e mi hanno chiesto perché non avevo più scritto niente per lui e se avessi intenzione di farlo", fa sapere secondo quanto riportato da Repubblica.

Da lì, nonostante i primi tentennamenti, la decisione di tornare a scrivere sul Cavaliere: "Sarà perché l’ho conosciuto, sempre così pieno di vita, ma quel suo sforzo mi ha colpito particolarmente e così mi sono deciso a comporre una nuova canzone". Canzone che ha proposto ad Amadeus: "Sappiamo che Berlusconi è divisivo, quindi ero consapevole di un’eventuale esclusione. Allo stesso tempo penso però sarebbe stato un bell’omaggio al presidente. Poi ho voluto inserire alla fine 'Presidente questo è per te... Il sogno continuerà': senza questa frase sarebbe stata solo una canzone affettuosa, ma non necessariamente riconducibile a lui".

"In prima fila all'Ariston": il segnale, un grande ritorno in Rai?

Vantini però non intende arrendersi e punta a girare il videoclip del brano a Villa San Martino, ad Arcore. "Ci sono stato diverse volte. Ho fatto pervenire la canzone a Marta Fascina, so che l’ha ascoltata e si è commossa. Ma al momento anche questa proposta non ha avuto seguito. In futuro, chissà".