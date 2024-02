Sanremo 2024, Massimo Giletti in prima fila: vicino il grande rientro?

07 febbraio 2024 a

Serata di sorprese quella del debutto del Festival di Sanremo, giunto alla 74esima edizione e bagnato da dati ascolti clamorosi. Amadeus ha tenuto appiccicati sei italiani su 10 tra coloro che hanno accesso la tv, merito di una scaletta che ha privilegiato la musica a monologhi e tirate sociali e morali.

Niente Chiara Ferragni e affini, insomma, al massimo qualche messaggio impegnato come quello di Alessandra Amoroso contro gli hater sui social, la commovente lettera della mamma di Giovanbattista Giogiò Cutolo, il musicista ucciso in strada a Napoli a soli 24 anni, o qualche gag come quelle di un Marco Mengoni in inedita versione presentatore, applauditissimo da tutti.

In prima fila, ad assistere allo show più atteso dell'anno in casa Rai (e non solo), agli altissimi dirigenti di viale Mazzini. E tra qualche ora toccherà anche Massimo Giletti, rivela un piccante retroscena di Dagospia firmato da Giuseppe Candela. L'ormai ex conduttore di Non è l'arena, silurato da Urbano Cairo a La7 la scorsa Pasqua, è ancora in attesa di sistemazione ufficiale ma a fine febbraio tornerà su Rai 1 per condurre l'evento celebrativo per i 70 anni della tv. "Per questo motivo per festeggiare il suo ritorno a Viale Mazzini sbarcherà a Sanremo - scrive Candela - . Per un lancio ad hoc tornerà ad occupare il suo posto storico in prima fila, lì dove una volta era tutto Parietti ora sarà solo Giletti".

Capitolo super-ospiti. Se la prima serata è stata dominata dal ritorno di un sempre più istrionico Zlatan Ibrahimovic, ormai di casa all'Ariston e perfetta spalla comica di Amadeus. "Non si tratterebbe dell'unico ritorno in Riviera - annota ancora Giuseppe Candela -: dopo aver vestito i panni di cantante in gara e co-conduttore dovrebbe tornare a Sanremo come ospite a sorpresa l'amatissimo Gianni Morandi".