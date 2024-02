Sanremo 2024, "pensati libero"? La reazione di Chiara Ferragni spiazza Fiorello

07 febbraio 2024 a

Dopo la scandalo del pandoro, Chiara Ferragni è ancora al centro delle polemiche. E non sembra fermarsi il gossip di una presunta crisi col marito, Fedez, ora a Miami per impegni di lavoro. Un anno dopo la partecipazione al Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice accanto ad Amadeus, questo non sembra essere un momento facile per l’imprenditrice digitale. Quest’ultima, alla kermesse dell’anno scorso, aveva attirato su di sé tutte le attenzioni del pubblico. A colpire dei suoi abiti soprattutto lo scialle con cui si presentò in cima alle scale dell’Ariston. Uno scialle con su scritto “Pensati libera”.

Proprio quel "Pensati libera" è stato ripreso ironicamente da Fiorello ieri sera, per scherzare con Amadeus. Lo showman siciliano ha srotolato uno striscione fuori dall’Ariston con su scritto “Pensati libero, è il tuo ultimo festival”. Secondo qualcuno, si sarebbe trattato di una sorta di punzecchiatura nei confronti dell’influencer. E invece no. La Ferragni ha pubblicato nelle storie un cuoricino per Fiorello, ringraziandolo per la citazione ironica.

L’imprenditrice ha seguito la prima serata del festival a casa di amici mangiando la pizza. Insieme a lei c'era Veronica Ferraro, futura moglie di Davide Simonetta, producer di Annalisa. Si tratta di una delle amiche più vicine a Chiara. Con loro anche l'amico di sempre della Ferragni, il designer Filippo Fiora, che ha progettato la nuova casa dei Ferragnez.