Sanremo, "la fine delle nostre carriere": Fiorello "molla" Amadeus

"Imbarazzante", "cringe". Su X, l'ex Twitter, i telespettatori del Festival di Sanremo emettono un verdetto brutale all'unanimità: la gag con Amadeus, Fiorello e John Travolta fuori dall'Ariston, con il divo americano "costretto" a ballare sulle note del Ballo del qua qua, si candida a diventare il momento più "nero" di questa edizione della kermesse e non solo.

Lo stesso Fiorello, a Viva Rai 2, a poche ore da quella esibizione in esterna, riconosce il fatto che sia stata una trovata memorabile, sì, ma in senso negativo. Una gag "tremenda", spiega la spalla di Amadeus, che siede al suo fianco con un sorriso un po' tirato. "Mentre la facevo già avevo previsto tutto: qui è la fine delle nostre carriere. Quella di Travolta sicuro, ma di più la nostra", ironizza lo showman siciliano.

"Quanti giorni erano che voleva fare il Ballo del qua qua con Travolta?", chiede a quel punto Ama a Biggio, il conduttore di Viva Rai 2. Fiorello ammette: "Già in camerino avevo capito l'antifona. Ho parlato con John Travolta e lui non ha detto no". Qualcuno sui social ha pubblicato un meme diventato virale, con Amadeus, Fiorello e Travolta a ballare e alle loro spalle uno stranito Russel Crowe, l'attore australiano del Gladiatore prossimo superospite internazionale del Festival. Didascalia: "Fai ancora in tempo". Sottinteso: a rinunciare.

E Selvaggia Lucarelli, sempre molto attenta a intercettare il "sentiment" popolare, infierisce su Instagram pubblicando il breve video della gag ironizzando: "Sinner sempre più pentito". Il riferimento caustico è ovviamente al no di Jannik Sinner all'offerta di Amadeus di salire sul palco di Sanremo. "Per preparare al meglio i miei prossimi impegni sportivi", ha spiegato il tennista altoatesino reduce dal trionfo agli Australian Open. Per evitare figuracce come quella dell'attore de La febbre del sabato sera e Pulp fiction, sospettano ora in molti.