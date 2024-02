John Travolta, "quel cappello non lo metto": che schiaffo ad Amadeus e Fiorello

08 febbraio 2024 a

Una manciata di secondi capace di "distruggere una carriera. "Quella di John Travolta forse, le nostre di sicuro". Ci scherza su, Fiorello, che a Viva Rai 2 commenta il momento più imbarazzante della seconda serata del Festival di Sanremo.

Lo showman siciliano e Amadeus hanno costretto Travolta, superospite all'Ariston planato direttamente da Hollywood, a uscire dal teatro e danzare sulle note de Il ballo del Qua qua, una vecchia canzone per bambini, firmata da Al Bano e Romina Power, oggi assurta a capolavoro del trash musicale. Una coreografia pacchianissima che ha di fatto cancellato la gloriosa carriera del divo americano, che a passi di danza ha stregato il mondo in film come Grease e La febbre del sabato sera e, più avanti, una scena indimenticabile del cult Pulp fiction di Quentin Tarantino in coppia con Uma Thurman.

Tempi diversi, partner diversi, sensibilità diverse. Risultato? Sui social i telespettatori che seguono in diretta il Festival hanno già bollato il balletto del trio non solo come l'attimo più "cringe" (imbarazzante, raggelante) di questa edizione ma addirittura come uno dei momenti peggiori nella storia dell'Ariston.

Anche Dagospia non ci va giù tenerissimo: "Un imbarazzato John Travolta, ospite internazionale della kermesse, ha raggiunto il palco dell’Ariston - è la cronaca -. L’interprete della Febbre del sabato sera e di Grease ha preso in giro Amadeus, facendo finta di sapere che sarà il suo ultimo Sanremo e accennato i passi dei sui celeberrimi film. «Complimenti, sei in gran forma per essere al tuo quinto Sanremo». Il conduttore ha risposto: «Quindi lo sai anche tu?». «Certo, in America non si parla d’altro», ha scherzato Travolta".

Poi la scenetta all'esterno dell'Ariston, appunto, con Selvaggia Lucarelli che su Instagram ripropone quei 50 secondi di video e ironizza: "Sinner sempre più pentito", riferendosi alla scelta di Jannik Sinner di non accettare l'invito di Amadeus a Sanremo. Temendo, forse, di incappare nel rischio-figuraccia. Impietosi i commenti dei followers della Lucarelli: "Quando si è rifiutato di mettere il berretto perché 'forse non mi sta'? Che Imbarazzo. Che vergogna. Ma come si fa a invitare un attore di tale portata e fare uno schifo così?".

"John Travolta ha recitato in alcuni dei film più iconici della storia del cinema, come Pulp Fiction, Grease e La febbre del sabato sera. Pilota d'aereo, ha portato più volte personalmente aiuti umanitari in vari paesi colpiti da disastri ambientali. Travolta ha perso un figlio che aveva solo 17 anni, affetto da una sindrome rara. È vedovo dal 2020. Ama Giuseppe Tornatore e sogna di fare un film con lui Ma giustamente non c'era nulla di cui parlare con uno così. Meglio optare per il ballo del qua qua"., "Non penso John tornerà un'al Travolta", "Ha chiamato Russell Crowe. Ha detto che si scusa ma domani ha Judo", "Lui abituato alla notte degli Oscar, Golden Globe e compagnia cantante, ma poi gli facciamo attraversare l’oceano per fargli fare il ballo del qua qua in piazza. Che imbarazzo, chissà cosa racconterà di noi al suo ritorno negli USA".