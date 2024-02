John Travolta, pubblicità occulta a Sanremo? Rai ammette: "Un errore"

08 febbraio 2024 a

Pubblicità occulta a Sanremo? Esplode il caso dopo l'ospitata di John Travolta. Il noto attore americano è testimonial di U-Power, azienda con base a Monza che produce scarpe. Proprio quelle che indossava ieri sul palco dell'Ariston. E secondo il Corriere della Sera, Travolta sarebbe stato pagato un milione di euro per l’ospitata, ma non dalla Rai, bensì dall’azienda stessa. A destare sospetti anche il fatto che nel corso del suo siparietto siano state inquadrate spesso le sue sneakers. Se così fosse, potrebbe aprirsi un nuovo caso di pubblicità occulta, che ricorda molto la polemica dell'anno scorso su Instagram.

L'azienda di scarpe, però, ha subito smentito: "Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l'attore, come noto, è testimonial dell'azienda dall'estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l'attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo".

Stando a quanto apprende l'Adnkronos, il cachet pagato dalla Rai per John Travolta sarebbe stato invece di 200mila euro. Il siparietto con Travolta, che prima ha ballato con Amadeus sui temi musicali dei suoi tre film più noti, Grease, La febbre del sabato sera e Pulp Fiction, e poi ha improvvisato il ballo del Qua Qua fuori dall'Ariston insieme a Fiorello e al direttore artistico, sarebbe durato poco più di una quarto d'ora. Il cachet, secondo fonti consultate dall'Adnkronos, non comprenderebbe le spese di trasferta.

La Rai, nel frattempo, ha fatto una precisazione: "Travolta è arrivato in camerino all'ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe, la cui marca peraltro non è a noi familiare. È stato commesso l'errore di non oscurare le scarpe, ma l'inquadramento sui piedi è avvenuto perché ballando quella è l'inquadratura. Non c'era nessuna volontà di fare quell'inquadratura particolare", lo ha spiegato in sala stampa a Sanremo la vicedirettrice Prime Time Rai Federica Lentini.

Intanto, il Codacons ha presentato oggi un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sulle sneakers dell'attore. “In fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti, la Rai perde il ‘pelo ma non il vizio’ - si legge nella nota del Codacons - e dopo la multa inflitta dall’Agcom e confermata dal Tar per l’edizione del 2023 durante la quale venne sponsorizzata illecitamente l’azienda Instagram, anche quest’anno nel corso delle prime due serate del Festival si sarebbero verificati casi di presunta pubblicità occulta a danno dei telespettatori”.