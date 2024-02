Sinner "che guarda John Travolta fare il Ballo del qua qua"

08 febbraio 2024 a

Il Ballo del qua qua di John Travolta? Un disastro per il Festival di Sanremo e un godimento puro per Jannik Sinner. Nel giorno in cui la Rai è turbata (a dir poco) dalla decisione del divo di Hollywood di non firmare la liberatoria per divulgare il video del siparietto davanti all'Ariston con Amadeus e Fiorello, i social impazziscono immaginando la reazione del tennista altoatesino che qualche giorno fa ha rifiutato l'offerta del direttore artistico e conduttore di partecipare come ospite alla kermesse in Riviera.

Ricapitoliamo. Mercoledì sera Travolta arriva all'Ariston come superospite internazionale. Dopo qualche convenevole sul palco, con Amadeus che balla con l'attore sui passi di suoi tre celebri film, Grease, La febbre del sabato sera e Pulp Fiction, si arriva al patatrac.

"Quella roba non la metto". Ballo del qua qua, John Travolta sbotta: che schiaffo ad Amadeus e Fiorello

Il conduttore e Fiorello conducono il divo americano all'esterno del teatro e lo "costringono" (con evidente imbarazzo) a ballare sulle note della Qua Qua dance di Al Bano e Romina Power. Un trionfo trash, "il momento più imbarazzante di sempre", "una gag terrificante" come riconosciuto da Fiorello a Viva Rai 2 in mattinata.

Su Instagram, Selvaggia Lucarelli condivide il video ironizzando: "Sinner sempre più pentito". E intanto, su X, spopola un meme con la faccia di Sinner appiccicata sul corpo di Leonardo Di Caprio nel film Django Unchained di Quentin Tarantino, a sua volta uno dei meme più iconici degli ultimi anni. Jannik-Leo, sorridenti e beffardi, brindano calice in mano alla figuraccia totale del Festival. E soprattutto al grosso rischio scampato. Benedetti siano gli "impegni sportivi da preparare" invocati dal 22enne di Sesto Pusteria per rifiutare garbatamente la corte della Rai. "Sinner mentre guarda John Travolta ballare il ballo del qua qua...", recita la didascalia. Come dar torto ai buontemponi.