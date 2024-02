Sanremo 2024, Fred de Palma e leoni da tastiera: "Fracassi i c***"

08 febbraio 2024 a

Fred De Palma si peresenta suo palco di Sanremo per presentare Bnkr44 che cantano "Governo Punk". Ma non appena appare sul palco i leoni da tastiera si scatenano e lo mettono nel mirino. Sui social il Festival è molto commentato e di fatto si scrivono messaggini per elogiare o criticare uno dei cantanti in gara. E questa volta nel tritacarne social c'è finito proprio Fred de Palma.

Un telespettatore scrive: "Io non so se Fred De Palma esista sul serio, sembra più un'applicazione Android scongelata annualmente verso Maggio per fracassarci i c*** con le sue hit estive di m***". Parole gratuite che sono state subito zittite dai fan di Fred de Palma che gli hanno ricordato una cosa non da poco: se le sue canzoni diventano hit estive un motivo deve pur esserci. Intanto, sempre sui social, sono state esaltate le esibizioni del Tre e di Mannini.

I telespettatori hanno apprezzato e non poco lo stile molto sanremese dei loro brani, lontano dai trapper o dai rapper. Due canzoni che ricordano davvero la tradizione sanremese che forse negli ultimi tempi si è un po' persa e soprattutto ha un po' allontanato il pubblico di mezza età dal Festival di Sanremo.