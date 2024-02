John Travolta, la furia di Molendini: "Vergognoso, ci mancava gli facessero fare..."

08 febbraio 2024 a

"Vergognosa ospitata di John Travolta a Sanremo": lo ha scritto su Facebook il critico musicale Marco Molendini, riferendosi alla gag messa su ieri, durante la seconda serata di Sanremo. Fiorello e Amadeus, infatti, hanno fatto ballare il ballo del Qua Qua all'attore americano con tanto di papere attorno. Una scena che ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei telespettatori, come dimostrano i commenti negativi che hanno riempito i social mentre andava in onda la kermesse.

"Mancava solo che gli facessero fare chicchirichì come il professore Rath del film L’Angelo azzurro - ha proseguito Molendini nel suo post -. Le inutilità delle ospitate di star strapagate e poco disponibili ma pronte a incassare cachet stratosferici (probabili 400 mila euro)".

Prima del siparietto con Fiorello fuori dall'Ariston, Travolta sul palco con Amadeus ha invece replicato i famosissimi balli di Grease e Pulp Fiction. A introdurlo, invece, è stata Giorgia, co-conduttrice della seconda serata. "Trattacelo bene che fino a sabato ci serve", ha scherzato la cantante con l'attore, riferendosi al conduttore e direttore artistico della kermesse. Travolta ha poi fatto dell'ironia sull’ultimo Sanremo di Amadeus: "So che ci sono le primarie per decidere il prossimo presentatore. In America non si parla d'altro".

A quel punto Amadeus ha espresso il desiderio di ballare con lui sui temi musicali dei film più iconici della sua carriera. Travolta non se lo è fatto ripetere due volte. E appena ha iniziato a ballare, ecco che ha dimostrato a tutti di non aver perso affatto il suo fascino. Fin qui tutto bene, poi c'è stato il ballo del Qua Qua.