Sanremo 2024, Luca Jurman attacca Annalisa: "Canzone dozzinale"

Polemiche sulle canzoni al Festival di Sanremo. E nel mirino questa volta ci finisce Annalisa. La sua canzone è destinata a diventare una sorta di tormentone come quello estivo che ci ha fatto danzare sulle spiagge in Italia e in giro per il mondo. Ma il famoso vocal coach Luca Jurman ha parole pesanti da spendere proprio per la canzone di Annalisa e lo fa in un'intervista a Fanpage.it: "Cosa dovrei pensare della performance di una che canta Fra Martino Campanaro?

Annalisa non è più una ragazzina e dovrebbe fare cose di alto spessore artistico, ma ha paura di farlo perché è come se tutta questa generazione dovesse abbassarsi a fare musichette dozzinali per poter fare successo, per vendere [...] Hai già fatto canzonette "Bacia lei, bacia lui", quando hai l'occasione di andare a Sanremo, porta una ballad come si deve, dai uno schiaffo morale a tutti quanti, incluso me, fammi vedere che canti un brano che rimane evergreen. Non dico 'Almeno tu nell'universo', ma ormai hai quasi 40 anni, fammi sentire qualcosa che mi faccia dire: "Annalisa ha spaccato di brutto".

Insomma, una delle candidate alla vittoria finale viene "smontata" da una voce autorevole nel mondo della musica. Chissà come la prenderà Annalisa. Ma di fatto è molto improbabile che Annalisa non possa approdare sul podio finale. La sua canzone ha già invaso le radio.